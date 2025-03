Dopo la ritrovata vittoria di domenica scorsa contro la Sancataldese, arriva in casa azzurra la notizia della riduzione per squalifica di Mimmo Maggio. La corte d’appello della F.I.G.C. ha accolto il reclamo del Siracusa, riducendo la sanzione a una giornata di gara. Il capitano, sara’ dunque regolarmente a disposizione per mister Turati, per la trasferta di Enna in programma domenica 9 marzo.