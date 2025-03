Il governatore: scandaloso ciò che è accaduto all'Asp di Trapani

"Oggi pomeriggio non andrò prevenuto all'incontro con i vertici dell'Asp di Trapani. Mi sembra doveroso ascoltare come è possibile che si sia verificato un fatto scandaloso come questo. È mio dovere capire cosa sia accaduto e tutelare i cittadini siciliani senza guardare in faccia nessuno''. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in conferenza stampa a Palermo, ha risposto a una domanda sul caso della donna di Mazara del Vallo che ha atteso otto mesi per conoscere l'esito di un esame istologico. Oggi il governatore incontrerà il diretto generale dell'Asp di Trapani Ferdinando Croce. "Cercherò di capire cosa è successo - ha aggiunto - così come ho fatto con l'ospedale Villa Sofia di Palermo. Il mio compito è non farmi imbrigliare da un sistema che è sano dal punto di vista del rischio mafia e corruzione ma che comunque è farraginoso''.