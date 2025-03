Purosangue e un pony in una stalla abusiva: un denunciato a Catania

Una stalla abusiva nel centro di Catania è stata scoperta dai carabinieri che hanno denunciato un 36enne per maltrattamento di animali, esercizio abusivo della professione veterinaria e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. In azione i militari della Compagnia di Catania Piazza Dante e quelli del Nas insieme ai medici del servizio Veterinario dell'Asp etnea. Secondo quanto accertato dai militari l'uomo aveva allestito una stalla priva di ogni tipo di autorizzazione, nella quale erano rinchiusi due cavalli, un purosangue e un pony, formalmente intestati ad altre persone e per i quali non era stato effettuato il passaggio di proprietà. Gli animali erano stati trasferiti, quindi, senza le previste certificazioni che prevedono che ogni spostamento debba essere preventivamente autorizzato dal servizio Veterinario dell'Asp. Il 36enne non aveva nemmeno compilato i documenti di accompagnamento dei cavalli che, peraltro, non erano stati sottoposti ai controlli obbligatori per l'anemia infettiva. La perquisizione della stalla abusiva ha consentito ai militari di recuperare anche numerosi flaconi di farmaci per uso veterinario, per i quali l'uomo non è stato in grado di fornire la prescrizione medica necessaria per l'acquisto e la detenzione. I due cavalli sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale a uno stabilimento fuori provincia, mentre i farmaci sono stati posti sotto sequestro. Per il 36enne, oltre alla denuncia, è scattata anche una sanzione di 4mila euro.