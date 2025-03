Delegazione di studenti di Rosolini al Senato: assistono ai lavori dell'Aula

Una delegazione di studenti del liceo 'Archimede' di Rosolini, che comprende anche i ragazzi dell'Alberghiero, hanno preso parte al Progetto per l legalità, facendo visita al Senato della Repubblica.

Gli studenti rosolinesi sono stati accompagnanti dall'insegnante Maria Rosa Santaera in questo viaggio d'istruzione. I liceaili di Rosolini hanno assistito ai lavori d'aula di Palazzo Madama ed incontrato anche il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato ed il vice ministro alla Giustizia, il senatore Paolo Sisto. Aria di casa per i ragazzi dell'Archimede, anche per la presenza dell'ex parlamentare all'Ars, Pippo Gennuso, che oggi si trovava al Senato per motivi politici inerenti al partito.