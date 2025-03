Piano industriale di Sacal: 500 mila passeggeri nel 2026 all'aeroporto di Crotone

"Il piano industriale di Sacal prevede come obiettivo per l'aeroporto di Crotone cinquecentomila passeggeri nel 2027. Entro il 2026, inoltre, installeremo anche il sistema di atterraggio strumentale".

Lo ha detto Marco Franchini, amministratore unico della Sacal, intervenendo a Crotone nel corso della cerimonia d'apertura del punto ristoro all'interno dell'aerostazione.

L'occasione ha consentito all'amministratore della Sacal di fare il punto sulla situazione dello scalo crotonese, dove per la prossima estate, oltre ai voli ormai consolidati per Milano, Bologna, Treviso e Torino, operati da Ryanair, e per Roma, effettuato in regime di continuità territoriale da Sky Alps, ci sarà un volo anche per Dusseldorf, in Germania.

"C'è un impegno della Sacal - ha detto Franchini - per potenziare l'attività dello scalo, ma c'è un impegno anche per migliorare le infrastrutture. Abbiamo messo a terra 10 milioni di investimenti per tutto quello che riguarda la sicurezza del volo, con la recinzione e l'ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili, che è una delle carenze più gravi di questo scalo. Impegno che Sacal intende mantenere sulla scorta anche del piano industriale approvato dagli azionisti che prevede una serie di attività sia infrastrutturali ma anche per i collegamenti, con l'obiettivo di arrivare quest'anno a trecentomila passeggeri, quattrocentomila l'anno prossimo e cinquecentomila nel 2027".

Franchini ha ribadito l'importanza, perché vengano centrati questi traguardi, "di un lavoro di squadra di tutto il territorio. Perché le persone - ha detto - vengono a Crotone per partecipare a tutta una serie di iniziative e di attività che possono veramente creare un'alternativa da un punto di vista turistico ma anche industriale. Per quanto riguarda l'aspetto turistico, spero che proprio questa destinazione possa meritarsi l'attenzione per le bellezze naturalistiche dell'area in cui sorge, ed in particolare per quanto riguarda il mare. Su Crotone ci saranno anche nuovi voli charter operati da Neos e Alba Star, che determineranno nuovo traffico".

L'amministratore di Sacal ha anche fatto riferimento ad interventi per "creare interesse sullo scalo da un punto di vista manutentivo industriale, e non solo, che possa dare sostanza all'aeroporto, che ovviamente diventa autonomo dal milione di passeggeri in più".

Secondo Franchini, inoltre, "la possibilità di avere tre aeroporti in Calabria rappresenta una ricchezza dal punto di vista infrastrutturale. Ma é una ricchezza che va ovviamente incrementata ed utilizzata e rappresenta qualcosa di irrinunciabile. Soprattutto in una realtà come questa, che registra difficoltà sotto l'aspetto ferroviario e stradale. Si tratta di un must, di un ordine degli azionisti per uno sviluppo in sinergia di tutti gli scali calabresi".

Riguardo infine la messa in funzione del sistema di atterraggio strumentale, presente a Crotone da vent'anni ma mai entrato in funzione, Franchini ha detto che "si stanno risolvendo alcuni problemi insieme ad Enav. Ed io credo che per l'anno prossimo questo impianto sarà attivato".