Pallavolo femminile, in B1 la Pvt Modica ospita Bisceglie per scalare ancora l’alta classifica

Sale l’attesa a Modica per la sfida di sabato contro la Star Volley Bisceglie. L’ingresso delle biancorossoblu nella top five del campionato è arrivato proprio alla vigilia del match contro le pugliesi grazie alla vittoria netta sul parquet di Crotone. La sesta affermazione nelle ultime sette apparizioni, con l’unica macchia rappresentata dal tie break perso a Roma contro S.Lucia. Per il resto un percorso netto per la PVT di Luca D’Amico che viaggia a ritmi vertiginosi. Se prendiamo, infatti, in considerazione solo le partite disputate da gennaio ad oggi, al netto dei turni di riposo, scopriamo che quella modicana è la squadra leader del girone D della serie B1 con 13 punti. Uno in più della capolista Fasano, due più di Marsala e quattro più di Bisceglie, che attualmente occupa il terzo gradino del podio. Un momento di forma smagliante che le modicane vogliono prolungare il più possibile a cominciare da sabato alle 15:00, quando al Geodetico arriveranno le ragazze della Star Volley. Una partita che nella storia recente non è mai stata banale, che sia Coppa Italia o playoff promozione. “Abbiamo bisogno del supporto del nostro pubblico – a parlare è il capitano Brioli – perché ci può dare quella spinta necessaria a rendere difficile la vita ad una squadra molto forte come quella pugliese. Si gioca ad un orario diverso del solito ma ci auguriamo che questo piccolo spostamento non incida sulle presenze negli spalti. Vogliamo arrivare il più lontano possibile e non ci poniamo limiti”.