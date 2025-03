Black out idrico a Città Giardino e Melilli fa festa per il Martedì Grasso

Un inaspettato black out idrico ha colpito dalla scorsa notte la frazione di Città Giardino. Il paesello di quasi 2000 abitanti, dopo le piogge di idrocarburi di un paio di settimane fa, deve fare fronte al'emergenza acqua. Negli uffici preposti allargano le braccia. Si tratta - dicono - di un problema elettrico. La maggior parte dei residenti che ricadonono sull'opulento Comune di Melilli, hanno praticamente esaurito le scorte delle cisterne ed i cittadini, come se fossimo in un paese africano, sono costretti a rifornirsi con bottiglie e bidoni di plastica da un'autobotte in piazza Papa Giovanni Paolo II messa a disposizione dall'amministrazione Carta. Non si conoscono ancora i tempi della riparazione del guasto. E mentre a Melilli si festeggia il Martedì Grasso a Città Giardino la popolazione è arrabbiata per la mancanza d'acqua.