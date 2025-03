Identità Golose Milano, al via Sicilia Regione europea della gastronomia

Tutto è pronto per la cerimonia di apertura di Sicilia Regione europea della gastronomia 2025, in programma venerdì 7 marzo nella sede di Identità Golose Milano.

Istituzioni e rappresentanti dei consorzi di tutela Dop e Igp taglieranno il nastro sulla regione riconosciuta e premiata dall' International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism per la sua unicità culturale, per le attività volte a stimolare la creatività e l'innovazione gastronomica, nonché a promuovere e a migliorare il turismo sostenibile.

"Il prestigioso riconoscimento internazionale di Regione Europea della Gastronomia 2025 rappresenta una grande occasione per l'isola e per chi come noi, in sinergia con le aziende del territorio, si è scommesso sulla candidatura della Sicilia. - ha dichiarato Salvatore Barbagallo, Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Regione Siciliana - Sono orgoglioso del programma che abbiamo approntato che comprende un format ospitato da venti comuni siciliani con un tour coast to coast dell'isola.

ri del gusto che vedrà protagonista le nostre eccellenze gastronomiche".

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura ha messo a punto un palinsesto ricco di iniziative che entreranno nel vivo tra primavera, estate ed autunno; ogni weekend diversi comuni delle province della Sicilia si trasformeranno in veri e propri villaggi gastronomici, in sinergia con la ristorazione, l'hotellerie, e tutti gli attori del territorio con particolare attenzione alla sostenibilità, all'artigianato, alla stagionalità delle produzioni locali, nel segno di un turismo più vario e consapevole. "Condividere anche in questa occasione sotto il profilo istituzionale l'importante riconoscimento di European Region of Gastronomy Sicily Awarded 2025 costituisce, non soltanto motivo di orgoglio, - ha sottolineato Elvira Amata, Assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo - ma anche una straordinaria opportunità per favorire significative azioni di promozione del nostro territorio".