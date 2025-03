Francesca Planeta è la nuova presidente di Inycon del Comune di Menfi

Francesca Planeta è la nuova Presidente della Fondazione Inycon, Centro di Innovazione, Formazione, Promozione e Sviluppo Territoriale del Comune di Menfi.

E' stata eletta oggi durante il Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stata eletta Anna Maria Alesi, delegata dal Sindaco di Menfi, Vito Clemente, quale componente di diritto.

Fanno anche parte del consiglio di Amministrazione della Fondazione, Roberta Urso per l'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, Gori Sparacino per la Strada del Vino Terre Sicane, Liborio Marrone per le Cantine Settesoli, Marilena Barbera per le cantine Barbera, Alberto Di Carlo nominato dal Sindaco Vito Clemente. Il Cda della Fondazione ha anche ringraziato il presidente uscente, Marilena Mauceri, per il contributo offerto.

Francesca Planeta, con l'azienda familiare, è protagonista da anni nel settore vitivinicolo e agroalimentare, distinguendosi anche nell'ambito della ricezione turistica e della ristorazione, contribuendo alla promozione del territorio attraverso esperienze enogastronomiche di alta qualità. "La sua visione e il suo impegno - si legge in una nota - daranno ulteriore slancio alla Fondazione, che prosegue il suo lavoro di valorizzazione delle eccellenze locali".