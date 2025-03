Modica, al polo commerciale furto con spaccata al caseificio Giurdanella

Ladri in azione, lunedì notte, al Polo commerciale di Modica ai danni del caseificio Giurdanella. I ladri hanno agito con il metodo della spaccata infrangendo con una grossa pietra una delle vetrine del negozio-laboratorio. Sono stati portati via il registratore di cassa e alcune attrezzature facilmente trasportabili. Il furto è stato scoperto dai titolari all'apertura del martedì. Indagini in corso per individuare gli autori del colpo che avrebbe fruttato circa diecimila euro. Indagini in corso.