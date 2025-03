E' morto a Gorizia Bruno Pizzul: è stato un'icona del giornalismo sportivo

È morto Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo. Pizzul, che aveva 86 anni, è morto all'ospedale di Gorizia.

Era nato a Udine l'8 marzo 1938.

E' stato per anni il commentatore delle partite della Nazionale fino al 2002, continuando poi a collaborare e a commentare le vicende calcistiche e sportive in generale. Negli ultimi anni era tornato a vivere nel suo Friuli, zona con la quale non aveva mai interrotto i rapporti.