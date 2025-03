Trump: 'Zelensky pronto a tavolo con Mosca e firma su minerali'

"Ho ricevuto un'importante lettera da Volodymyr Zelensky, che si dice pronto a sedersi al tavolo della pace e a firmare l'accordo sui minerali": lo ha detto il presidente Donald Trump nel suo discorso al Congresso americano sullo stato dell'Unione.

Il presidente ucraino è pronto anche a firmare l'accordo sulle terre rare "in qualsiasi momento", ha aggiunto Trump dicendo di "apprezzare" l'apertura di Zelensky.

"Abbiamo ricevuto forti segnali" dalla Russia: "sono pronti per la pace", ha detto quindi il presidente Usa a Capitol Hill sottolineando di aver avuto "discussioni serie" con Mosca.

"Non sarebbe bellissimo? È ora di porre fine a questa guerra insensata".

Donald Trump ha ribadito l'intenzione di impossessarsi della Groenlandia. "Penso che ce la faremo in un modo o nell'altro.

Ce la faremo", ha detto il presidente americano nel suo discorso sullo stato dell'Unione lasciando aperta la possibilità di usare la forza militare o la coercizione economica.

Un'affermazione apparentemente in contrasto con la volontà di rispettare comunque la scelta dei groenlandesi. "Sosteniamo fermamente il vostro diritto di determinare il vostro futuro. E se lo scegliete, vi diamo il benvenuto negli Stati Uniti d'America", ha detto Trump.

Il presidente Usa ha tenuto stanotte il discorso più lungo di sempre a una sessione congiunta del Congresso americano da parte di un leader: un'ora e 40 minuti. L'intervento ha battuto il precedente record stabilito dal presidente democratico Bill Clinton nel suo discorso sullo stato dell'Unione nel 2000: 89 minuti.