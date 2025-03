Immigrazione clandestina, un arresto a Lampedusa

A seguito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera di Lampedusa hanno eseguito l'ordinanza di applicazione dell amisura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip di Agrigento, nei confronti di un egiziano per i reati d ifavoreggiamento dell'immigrazione clandestina e resistenza a pubblico Ufficiale. L'arrestato è accusato di aver effettuato il trasporto di quarantasette migranti su una barca in legno lunga appena 10 metri, in precarie condizioni di galleggiabilità. Inoltre, le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dal comportamento del trafficante che non ha ottemperato all'ordine di arrestare la navigazione versando su sé stesso, sull'imbarcazione e sui migranti una tanica di benzina, al fine di ostacolare le operazioni di soccorso da parte del personale operante, minacciando un militare della Guardia di finanza che,se non si fosse allontanato, avrebbe dato fuoco a tutti.