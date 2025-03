Rubato il busto di Vincenzo Florio nelle tribune di Cerda

"È un oltraggio alla memoria, un gesto vile e inqualificabile". A dirlo è il sindaco di Cerda (Palermo) e deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Salvo Geraci, esprimendo la propria "amarezza" per l'atto vandalico consumato nell'area delle tribune di Cerda, dove è stato trafugato il busto di Vincenzo Florio, collocato lì da oltre sessant'anni ad imperitura memoria della gloriosa Targa Florio. "Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e assicurati alla giustizia per essere condannati - aggiunge -. Stiamo lavorando alacremente, unitamente alla città metropolitana di Palermo, per far tornare ai fasti del passato le strutture paddock di Cerda". "Si tratta di un lavoro di recupero non solo strutturale, ma anche culturale, che ci fa essere determinati, convinti di realizzare qualcosa che si lega a doppio filo con la nostra storia - conclude -. Il Comune di Cerda è pronto anche a essere parte civile nei confronti di coloro i quali si sono macchiati di questo reato".