Ordine pubblico, controlli a Pachino e Rosolini: scattano sette sanzioni

Continuano, nel territorio di Pachino e Rosolini, i controlli del territorio al fine di rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza dei cittadini, così come pianificato dal Questore a seguito delle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In particolare, nelle giornate di lunedì e martedì, e nella giornata odierna, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino e Reparto Prevenzione di Catania, hanno identificato 222 persone, controllato 119 veicoli, elevato 7 sanzioni amministrative (tra le quali mancata revisione del veicolo, mancata copertura assicurativa e guida senza patente). I servizi che sono stati disimpegnati attuando numerosi posti di controlli nei centri cittadini e nelle periferie si sono concentrati, in particolare, nei pressi delle piazze e dei luoghi di ritrovo frequentati abitualmente da persone che bivaccano anche al fine di contrastare il degrado cittadino.