Deve scontare 4 anni e 4 mesi per riciclaggio: arrestato a Lentini

I Carabinieri di Lentini hanno arrestato un 45enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento della pena pecuniaria di 2.400 euro, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai Pubblici Uffici per la durata di 5 anni, per il reato di riciclaggio commesso tra agosto e settembre del 2013 a Treviso e Venezia Mestre. L’attività investigativa, avviata nell’agosto del 2013, è inerente un traffico di veicoli di alta gamma che ha coinvolto, per l’esportazione verso altri paesi europei, inconsapevoli agenzie di pratiche auto del nord Italia. L’arrestato è stato associato alla Casa di Reclusione di Augusta - Brucoli.