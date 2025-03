Aveva materiale esplodente e provocò un incendio: arrestato a Vittoria

Personale del Commissariato di Vittoria (RG), ha eseguito due distinti ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Il primo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un cittadino straniero responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e per non aver rispettato la misura di sorveglianza che gli era stata inflitta precedentemente; mentre il secondo nei confronti di un cittadino italiano residente a Vittoria, per danneggiamento a seguito d’incendio e per omessa dichiarazione di materiale esplodente.

I soggetti sopra indicati, sono stati sottoposti al regime di detenzione domiciliare, per espiare la residua pena rispettivamente di 11 mesi e di 6 mesi.