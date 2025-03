Gran Prix nazionale a squadre di fioretto Kinder + Sport: buona prestazione della Scherma Modica

A Baronissi nelle strutture sportive del CUS Salerno si è svolta la prova unica del Gran Prix Nazionale Kinder+Sport a squadre di fioretto under14, un vero e proprio Campionato Italiano riservato alle categorie del Gran Premio Giovanissimi nella coinvolgente formula della gara a squadre a staffetta. Risultato di rilievo per la compagine della Conad Scherma Modica composta da Noemi Cannata, Celeste Guccione, Giorgia Maria Gurrieri e Sofia Spadaro nella categoria bambine/giovanissime di fioretto femminile con l’ottavo posto finale. Partite un po' in sordina nel girone preliminare, complice un po' di emozione, le quattro fiorettiste modicane cominciavano vincendo contro l’Accademia Schermistica Fiorentina per 36/24 e contro Capitolina Scherma per 36/32, faticando forse un po' più del previsto. Per poi perdere l’ultimo incontro del girone contro il Circolo Scherma Terni per 36/29. Nel tabellone di diretta, superato il primo turno, affrontavano agli ottavi di finale un difficile match contro il Pisacherma. Qui la squadra modicana ritrovava la giusta serenità e determinazione, passata in vantaggio già dal secondo incontro del match, gestiva e manteneva per gli altri sei incontri, fino a chiudere per 36/32 e guadagnandosi il passaggio tra le prime otto squadre italiane. I quarti di finale mettevano di fronte le modicane alla Raggetti Firenze, queste ultime facendo valere anche una certa imponenza fisica allungavano subito portandosi fino a +10 a metà incontro, quando una frazione particolarmente positiva portava le modicane a recuperare gran parte dello svantaggio inziale. Brave le toscane a non scomporsi e nell’ultimo giro di assalti tornare ad allungare e spegnere le speranze modicane del podio. Rimane comunque un’ ottimo 8º posto finale, e la consapevolezza di potersela giocare con tutte. Più sfortunata l’esperienza della squadra di fioretto maschietti/giovanissimi, composta da Barone, Leggio, Lombardo e Turtula; ad un passo dalla finale ad otto contro il Club Scherma Pesaro, nonostante partissero in vantaggio, nell’ultima frazione subivano la rimonta degli avversari e dovevano cedere per una sola stoccata 35/36 il passo agli avversari. Prossimo weekend di gare della Conad Scherma Modica dedicato al Trofeo Promozionale Esordienti , manifestazione ludico sportiva per gli under10 ancora non agonisti, presso il PalaCus di Catania.