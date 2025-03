Siracusa, seduta dedicata al Question time: 23 le interrogazioni

Seduta interamente dedicata al question time, quella di venerdì in consiglio comunale a Siracusa. I lavori inizieranno alle 10. Le interrogazioni presentate sono 23, la maggior parte delle quali, 12 in tutto, sono del gruppo del Partito democratico. I consiglieri Sara Zappulla, Massimo Milazzo e Angelo Greco interrogano l’Amministrazione su: affitti brevi; allagamenti nella vie Premuda e Fratelli Sollecito; visibilità della segnaletica stradale in via Roma; decoro urbano e vivibilità nel centro storico; Ortigia Sound System; progetto di social housing a Cassibile; spazi per uso terzi; centro comunale di raccolta di via Sturzo; controlli dei direttori dei lavori e dei Rup sugli appalti del Comune; parcheggio di via Mazzanti; rifiuti abbandonati lungo il perimetro dell’ex Caserma Caldieri; ex carcere borbonico. Sono sette le interrogazioni che portano la firma di Paolo Romano e Paolo Cavallaro per il gruppo di Fratelli d’Italia: gestione dei rifiuti in Ortigia; parcheggio e servizio di navette in Ortigia; mancata apertura del centro comunale di raccolta a Cassibile; manutenzione del monumento dedicato alle Vittime del lavoro; infopoint turistici; manutenzione e gestione dei bagni pubblici; trasporto pubblico nelle zone balneari. Tre interrogazioni sono state presentate da Francesco Vaccaro del gruppo Insieme: interventi di messa in sicurezza in due tratti di viale Santa Panagia; lavori stradali e di illuminazione pubblica in contrada Serramendola; sicurezza ambientale, viabilità e realizzazione di spazi pubblici a Tivoli. Comiso Burti, infine, chiede all’Amministrazione notizie sui lavori contro il dissesto idrogeologico nelle zone balneari finanziati con fondi del Pnrr.

(Nella foto Paolo Cavallaro e Paolo Romano di Fratelli d'Italia)