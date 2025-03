Modica, pagamento buoni libro e trasporto scolastico: la verità dell'amministrazione

Bonus libri e rimborso spese di trasporto scolastico: l'amministrazione comunale di Modica, in una nota, informa che sono stati effettuati i pagamenti relativi ai bonus libri per l’anno scolastico 2023-2024 e al rimborso spese per il trasporto degli alunni della secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2023-2024. Le somme sono accreditate direttamente sul conto di coloro che hanno già comunicato il proprio codice IBAN. Gli altri potranno ritirare quanto dovuto allo sportello della banca tesoriera: Unicredit, sede di viale Medaglie d’Oro, Modica.

Nella nota si parla anche del pagamento relativo agli anni scolastici passati. "Le somme destinate ai bonus libri per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di circa 500.000 euro, sono state a suo tempo regolarmente incassate dal Comune di Modica rispettivamente in data 16/12/2020, 24/2/2022 e 8/8/2022 ma mai vincolate; di conseguenza, sono finite nelle casse comunali e destinate ad altre finalità. L’attuale Amministrazione è già impegnata a ricostituire la somma necessaria per il pagamento relativo al rimborso dei bonus libri non corrisposto. Diverso il discorso per le somme relative al pagamento dei bonus libri per l’anno scolastico 2022/2023 che sono state incassate il 26.04.2023, correttamente vincolate e regolarmente pagate alle famiglie della nostra città da questa amministrazione con mandati emessi il 19 marzo 2024. Stessa situazione per le somme destinate al pagamento dei bonus libri relativi all’anno scolastico 2023/2024; sono state correttamente vincolate da questa Amministrazione nell'anno di riscossione e, una volta espletato l’iter di verifica necessario, pagate ai beneficiari sulla scorta dei mandati emessi lo scorso 24 febbraio.

Circa il rimborso spese per il trasporto degli alunni della secondaria di secondo grado, gli atti di liquidazione per l’anno scolastico 2023/2024 sono stati regolarmente predisposti ed avendo la disponibilità di cassa, i pagamenti sono già stati effettuati".