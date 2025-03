"Auguri di buon lavoro all'Onorevole Luca Sbardella per l'incarico ricevuto di commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia. Un ringraziamento particolare va a Gianpiero Cannella e Salvo Pogliese per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi". Lo rende noto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.