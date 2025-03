Comiso, “Voci in ascolto”: firmato un protocollo per creare un gruppo di lavoro che educhi alle pari opportunità

A Comiso è stato firmato un protocollo d’intesa , “Voci in ascolto - baby consiglio per i diritti della Donna”, tra il baby consiglio appunto, l’assessorato per le pari opportunità, il centro Donna antiviolenza gruppo D più, e il garante per i diritti dell’infanzia e dell’adoloscenza del comune di Comiso. “Un atto che va oltre la formalità – spiega l’assessore alle pari opportunità Giusi Cubisino - , perché rappresenta un impegno concreto ad ascoltare le voci dei più piccoli, a valorizzare le loro idee e a trasformarle in azioni reali. Questo protocollo d’intesa è un punto di partenza per rendere i ragazzi protagonisti attivi della comunità e ha come obiettivi quelli di formare e sensibilizzare i giovani alle tematiche legate al rispetto dei diritti delle donne, alla prevenzione della violenza in genere, all’ istituzione della figura dell’ Ambasciatore dei valori, un ruolo simbolico, che i ragazzi assumeranno per diffondere questi princìpi tra i loro coetanei, alla creazione uno spazio di dialogo permanente tra i sottoscrittori del protocollo, alla promozione della consapevolezza sulle conseguenze della violenza attraverso attività educative, alla sensibilizzazione di ragazze e ragazzi sulle conseguenze della discriminazione e del bullismo promuovendo rispetto e inclusione".