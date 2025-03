Modica, una nuova auto in dotazione alla Polizia locale

Grazie ai proventi derivanti dall’articolo 208 del Codice della Strada sulle sanzioni amministrative pecuniarie, la Polizia locale di Modica si è dotata di una nuova auto: si tratta di una DACIA moderna con dispositivi ed equipaggiamento di ultima generazione. “L’obiettivo – spiega il comandante Rosario Cannizzaro – è quello di andare a sostituire buona parte degli altri veicoli in dotazione, oramai obsoleti. Mi preme ringraziare il sindaco, Maria Monisteri, l’assessore Saro Viola e il dirigente Saro Caccamo, oltre al responsabile dell’Autoparco, Sergio Cannizzaro, che insieme al mio vice, Roberto Amore, hanno seguito l’intero iter per l’acquisto di un’auto efficiente per la Polizia locale”.