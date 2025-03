Melilli, da 48 ore manca l'acqua nella frazione di Città Giardino

Da 48 ore rubinetti all'asciutto nella frazione di Melilli, a Città Giardino. La mancanza d'acqua comincia a provocare malumori tra la popolazione. Alcune cisterne delle abitazioni sono già a secco ed è indispensabile rifornirsi attraverso l'autobotte messa a disposizione dall'amministrazione di Peppe Carta. Acqua che serve per fare fronte ai servizi primari, soprattutto per usi domestici. Una scena che era cominciata nel tardo pomeriggio di ieri e che si è ripetuta anche nella giornata di oggi con file per riempiere i bidoni. Secondo quanto si apprende, ma non è ufficiale, ci sarebbe un guasto ad uno dei motori di sollevamento, ms non si conoscono neppure i tempi della riparazione del guasto. I residenti di Città Giardino sperano che almeno domani possa finire in paese l'emergenza.