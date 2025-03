Passaggio a livello all'ingresso di Vittoria, Scuderi: troppi disagi

Passaggio a livello all’ingresso di Vittoria, l’iter resta fermo al palo. E’ quanto denuncia il consigliere comunale Giuseppe Scuderi che ha realizzato un video-denuncia in cui mette in evidenza il persistere di una serie di difficoltà non da poco per il traffico in entrata e in uscita dal centro urbano. “La chiusura del passaggio a livello, soprattutto nelle ore di punta – afferma Scuderi – blocca la circolazione veicolare, con pesanti ripercussioni per le dinamiche stradali cittadine. Ma non solo. Ci sono rischi seri per le ambulanze in transito verso l’ospedale Guzzardi. La questione è che esiste un progetto già finanziato e che da anni si attende che l’amministrazione comunale possa muoversi verso l’unica direzione possibile, quella di sollecitare l’iter per fare in modo che lo stesso si sblocchi e che finalmente questo progetto, che consente di bypassare il passaggio a livello, possa essere attuato".