I dubbi del governo sul Rearm: anche Giorgetti frena

ll piano proposto da Ursula von der Leyen ha una prospettiva interessante, ma certo il nome Rearm Europe nel governo non piace a nessuno.

"È pessimo", tagliano corto fonti qualificate. E anche i contenuti, al di là degli annunci, vanno analizzati nel dettaglio. Giorgia Meloni si prepara a un nuovo round a Bruxelles per approfondire le strategie europee sulla difesa e i tentativi di una posizione unitaria rispetto alla crisi ucraina e alle mosse di Donald Trump.

A Palazzo Chigi c'è consapevolezza sui risvolti sul debito del piano proposto da Bruxelles, e per questo vengono considerati "ragionevoli" i dubbi espressi dal ministro dell'Economia: Giancarlo Giorgetti mette in guardia da piani fatti "in fretta e furia senza una logica", per evitare gli "errori clamorosi" dei vaccini anti-Covid. La vigilia è stata segnata anche da voci, definite "false" da fonti di governo, sulle foto del presidente ucraino cancellate dai profili social della premier: dopo il primo incontro di maggio 2023, hanno spiegato le stesse fonti, sono state veicolate sui canali ufficiali. Meloni si presenterà al Consiglio Ue informale chiedendo chiarimenti sulla strategia della presidente della Commissione Ue e proporre adeguamenti.