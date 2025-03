'Costruire la pace', incontro a Bagheria tra arcivescovo Lorefice e l'Imam

Promuovere una riflessione sul tema della pace, in un momento storico segnato da conflitti e tensioni a livello globale. E' l'obiettivo dell'incontro in programma oggi, alle 18, a Villa Butera, a Bagheria. L'iniziativa, che ha il patrocinio del Comune, è organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio, dall'Arcidiocesi di Palermo - ufficio per la Pastorale sociale del lavoro, dal Cda Palermo (Consulta diocesana delle aggregazioni laicali) oltre che dalla stessa amministrazione comunale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Filippo Maria Tripoli, e dell'assessore comunale alle Politiche sociali, Emanuele Tornatore, prenderanno la parola Vincenzo Ceruso, segretario del Cda della Diocesi di Palermo; Emiliano Abramo della Comunità di Sant'Egidio; e Keith Abdelhafid, presidente della Comunità Islamica di Sicilia. Le conclusioni saranno affidate all'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. "La pace è un bene prezioso da coltivare quotidianamente, attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e la solidarietà - dice l'assessore Tornatore -. In un mondo sempre più interconnesso, è fondamentale promuovere una cultura di pace che coinvolga tutti, a partire dalle comunità locali. Questo evento rappresenta un'importante occasione di confronto e di crescita comune, per costruire insieme un futuro di pace e di speranza".