Disarma rapinatore con un ombrello: arrestato a Belmonte Mezzagno

I carabinieri della stazione d iBelmonte Mezzagno hanno eseguito un'ordinanza in carcere, emessadal gip di Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di un 28enne, palermitano, già noto alle forze dell'ordine, accusato di tentata rapina in concorso. Lo scorso 28 gennaio il giovane avrebbe tentato una rapina a un istituto di credito. Il colpo èf allito per la reazione di un dipendente della banca che avrebbe disarmato il rapinatore con un ombrello. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza i militari sono risaliti a lpalermitano che è stato arrestato e portato in carcere a Termini Imerese.