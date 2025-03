Sbardella commissario di Fdi in Sicilia, Ella Bucalo: "Nomina alto profilo"

"Nel ringraziare Salvo Pogliese e Giampiero Cannella per il lavoro fin qui svolto, formulo i miei migliori auguri di buon lavoro all'onorevole Luca Sbardella, alla guida del partito in Sicilia". A dirlo è la senatrice di Fratelli d'Italia, Ella Bucalo, per la quale "si tratta di una scelta di alto profilo che ha come obiettivo il rafforzamento del partito nell'Isola. Un obiettivo comune per il raggiungimento del quale, sono certa, Sbardella potrà contare sulla collaborazione di tutti".