Festa della donna, domani un seminario al Policlinico 'Rodolico' di Catania

In occasione della festa della donna dell’8 marzo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania organizza un evento di rilevanza sociale e culturale, intitolato “Le Donne Sorreggono una parte del Cielo: Le Donne tra Responsabilità, Diritti e Istituzioni”, che si terrà nella mattinata di domani, venerdì 7 marzo, con inizio alle ore 8, nell’aula magna dell’edificio 13 del Policlinico “Rodolico” di via Santa Sofia a Catania. Un’occasione di confronto e discussione sulle sfide quotidiane che le donne affrontano in ambito sociale, professionale e istituzionale. Il programma prevede una serie di interventi da parte di esperti e professionisti del settore, con focus sulla prevenzione della violenza di genere, le disuguaglianze sul lavoro e l’impatto delle istituzioni nel miglioramento della vita delle donne. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del direttore generale del Policlinico di Catania, Gaetano Sirna, del viceprefetto di Catania, Maria Giovanna Conti, del direttore del Dipartimento delle Scienze Cardio Toraco-Vascolari e dei Trapianti d’Organo Pierfrancesco Veroux, del presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania Alessandro Rapisardi, nonché da rappresentanti delle principali istituzioni locali, tra cui l’assessore alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili del Comune di Catania, Viviana Lombardo, e il provveditore agli Studi di Catania, Emilio Grasso. I lavori saranno introdotti dal direttore Sanitario dell’AOUP, Antonio Lazzara, tra i principali promotori dell’evento, mentre la moderazione dell’incontro sarà affidata alla psicologa responsabile del Servizio Psicologia dell’azienda Antonella Russo affiancata dalla giornalista Valeria Nicolosi. L’evento si concentrerà su temi cruciali come la violenza contro le donne e la necessità di un supporto continuo e integrato attraverso i servizi sanitari e territoriali, trattando anche delle disparità di genere nel mondo del lavoro e del ruolo fondamentale delle donne nella cultura e nella letteratura. Tra gli interventi previsti quelli di Orazio Licciardello (Ordinario di Psicologia Sociale Università di Catania) su “Alla base dell’Iceberg: prevenire la violenza nei confronti delle donne”, Paola Noto (Direttore UOC MCAU – Pronto Soccorso) su “Pronto Soccorso e Violenza di Genere”, Anna Agosta (Associazione Thamaia) su “Continuità di cura: l’apporto dei servizi territoriali”, Gina Occhipinti (responsabile del Servizio Sociale dell’AOUP) su “Bisogni e pressioni delle donne oggetto di violenza domestica: l’accoglienza in azienda”, Thea Giacobbe e Stefano Pizzo (presidente e vicepresidente CUG AOU Policlinico – Rodolico S. Marco) su “Le disuguaglianze di Genere sul Lavoro”, Marinella Fiume (Dottore in Lingua e Letteratura Italiana) su “Donne di carta: tra parole e letteratura”. L’organizzazione è stata affidata all’UOS Educazione alla Salute con la referente Giuseppina Grasso e la collaborazione di Carmelita Calaciura, e il coordinamento dell’UOS Formazione con il responsabile Angelo Gambera. L’incontro è aperto a tutti e prevede l’assegnazione di 4,7 crediti ECM per i professionisti sanitari. Per informazioni e iscrizioni scrivere a ecm@ao-ve.it o digitare Iscrizioni: https://formazione.csmct.it/EcmPA