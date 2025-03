Siracusa, no a Ccr sotto casa: 200 cittadini riuniti in assemblea

Circa 200 persone si sono riunite per dire “no” ai CCR a ridosso delle abitazioni. L’assemblea pubblica, svoltasi ieri sera nello slargo di via Acquaviva Platani, ha visto la partecipazione attiva dei comitati di via Monsignor Lauricella e via Monsignor Gozzo. I lavori sono stati moderati inizialmente da Michele Mangiafico e successivamente da Lucia Buonconsiglio. Presenti anche i rappresentanti dei comitati di Mazzarona e Cassibile, oltre ad alcuni residenti di traversa La Pizzuta. Tra i partecipanti, diversi consiglieri comunali, tra cui Massimo Milazzo, Angelo Greco, Sara Zappulla, Daniela Rabito, Cosimo Burti, Damiano De Simone, il presidente dell’assemblea Alessandro Di Mauro, l'ex candidato sindaco Ferdinando Messina e Marco Gambuzza per il PCI. Durante l’incontro è stato ripercorso l'iter amministrativo dei CCR e si è preso atto delle dichiarazioni del sindaco sulla volontà di non utilizzare più le aree di via Lauricella e via Gozzo. Tuttavia, i cittadini hanno sottolineato l’assenza, al momento, di un provvedimento amministrativo concreto e della nuova localizzazione scelta dall’Amministrazione comunale. La costituzione dei comitati “CCR sotto casa” ha come obiettivo la tutela della qualità della vita nelle aree interessate e il rispetto del decoro urbano, spesso compromesso dalla carenza di servizi. Numerosi residenti hanno espresso le loro preoccupazioni, mentre i consiglieri intervenuti hanno ribadito l’impegno a vigilare affinché le esigenze dei cittadini siano rispettate, soprattutto per quanto riguarda la distanza dei CCR dalle abitazioni e il coinvolgimento della comunità nei processi decisionali pubblici. In particolare, la questione è centrale a Cassibile, dove l’Amministrazione comunale conferma l’apertura del CCR. La determina dirigenziale n. 75 del 15 gennaio 2025 prevede infatti l’accoglimento di tutti i codici CER, a prescindere dalle dichiarazioni del sindaco. Per questo motivo, i comitati non escludono di intraprendere azioni legali.