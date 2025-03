Sanità, il M5s chiede dimissioni del manager dell'Asp di Trapani

“Mentre i nostri concittadini - spiega Di Paola - sono perennemente costretti a viaggi della speranza non solo per curarsi ma anche per avere l’esito di un esame, i manager delle ASP, che ricordiamolo, sono nominati dalla politica, sperperano soldi pubblici per realizzare spot che potrebbero essere anche ritenuti ingannevoli, anziché dare risposte ai pazienti. Una realtà agghiacciante che vede contrapporsi, da un lato pazienti accasciati per giorni su sedie e barelle nelle sale d’aspetto dei nostri ospedali e dall’altro, manager in giacca e cravatta che bramano visibilità, sperperando soldi pubblici in campagne pubblicitarie. Ambizioni, quelle dei manager che, in Sicilia talvolta, possono culminare anche in cariche da assessore regionale. Questo modus operandi non imbarazza il presidente della Regione Renato Schifani che, come apprendiamo dalla stampa, si sarebbe dotato di un cerimoniale da ‘Casa Bianca’ e spenderebbe centinaia di migliaia di euro in cadeau e comunicazione. Evidentemente per i politici di destra, è più importante far apparire ai siciliani che tutto va bene, quando invece è un disastro in ogni ambito della nostra Isola. Nel frattempo noi continueremo a lavorare affinché i siciliani aprano gli occhi” - conclude il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.