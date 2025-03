Quell'incontro a Milano con Bruno Pizzul, il "signore" dei telecronisti sportivi

II Corriere della Sera di oggi nel paginone che gli dedica, assieme a quattro foto che riassumono la sua eccezionale carriera di telecronista sportivo, ha scelto bene di mettere in primo piano quella che lo ritrae con la sua inseparabile bicicletta.

È la stessa immagine di Bruno Pizzul che vidi trovandomi a Milano giovedì 18 aprile 2002. Non potevo immaginare che commentando Italia-Slovacchia del 21 agosto avrebbe suggellato i suoi racconti alla televisione, che ora molti definiscono inimitabili.

Alla notizia della sua morte mi sono ricordato subito di quell’uomo, che ancora nel pieno del suo vigore, sulla sua due ruote, mi cedette il passo davanti al Castello Sforzesco.

Bruno Pizzul, come Gesualdo Bufalino, infatti, non aveva mai voluto conseguire la patente di guida, e quando era libero dagli impegni professionali, si muoveva in bici, riconosciuto da tutti.

Ero in testa a un gruppo di insegnanti e alunni dell’allora Istituto Tecnico Commerciale “Enrico Fermi” di Vittoria, oggi Istituto d’Istruzione Superiore, che nella tarda mattinata era atteso alla redazione di via Solferino del quotidiano milanese, ma quel giorno il programma prevedeva anche la visita al maniero e alle sue collezioni d’arte.

“Ma lei è…- gli chiesi -, mi presento…”. Quando seppe che la nostra comitiva era siciliana, disse: “Lo sa che per qualche anno ho giocato con il Catania, amo sempre ritornarvi perché ho dei ricordi bellissimi”. Dopo avere pronunciato solo queste due frasi mi salutò cordialmente, ma ci raccomandò di non perderci nulla di Milano.

Quel viaggio d’istruzione ci portò per una lezione di giornalismo nella mitica “Sala Albertini” del più importante quotidiano italiano, al Duomo e alla Scala, ma ci vide anche testimoni oculari, sempre quel giorno, dell’incidente al Grattacielo Pirelli, quando alle 17, 45 un piccolo aereo da turismo vi si schiantò causando 3 morti e 70 feriti.

Fu spontaneo pensare all’attentato alle Torri Gemelle, ma quando i Tg ci rassicurarono che il terrorismo non c’entrava tirammo un sospiro di sollievo. Tornammo a Vittoria con tanto “materiale” per il nostro giornalino che si chiamava “Punto Fermi”: sport, arte, cultura, cronaca, li avevamo “visti” proprio da vicino.

Emanuele Ferrera