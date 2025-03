Modica, la prossima settimana l'autopsia sul corpo di Peppe Giurdanella

Verrà conferito l’11 marzo l’incarico per l’esame autoptico sul corpo del 36enne Peppe Giurdanella, deceduto il 1° marzo in contrada Bussello in un incidente stradale, ai confini dei territori di Modica e Ragusa. Giurdanella, alla guida della sua auto, si è scontrato, per cause da accertare, con un autocarro guidato da un modicano di 61 anni. Come riporta l’agenzia AGI la procura nominera’ due professionisti, Walter Di Mauro medico legale e Pietro Zuccarello, tossicologo. L’autista del camion è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Giurdanella, tifoso del Modica calcio, stava andando a vedere la partita della squadra a Palazzolo Acreide. Domenica il Modica lo ricordera’ in campo assieme alla moglie e alle due figliolette.