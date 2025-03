Modica, è guerra aperta anche in Consiglio tra la sindaca e il "gruppo dei 12"

Nel pomeriggio, intorno alle 17, una nota della sindaca di Modica, Maria Monisteri. “Dopo la seduta consiliare di mercoledì sera e alla luce dei contenuti nei vari interventi, prendo atto -al di là dei ‘posizionamenti logistici’ in aula- che esiste una nuova opposizione fatta da dodici consiglieri che anche stavolta, come già successo il 30 gennaio scorso, hanno dimostrato di avere nulla a che spartire con la nostra Amministrazione e con la nostra volontà di lavorare e fare scelte anche difficili ma solo in nome e per conto di Modica e dei Modicani. Finalmente un po' di chiarezza a beneficio della Città! Quella Città che ha potuto costatare come fra le espressioni delle forze che sostengono la nostra Amministrazione, esistano dialogo, confronto, diversità di vedute e non si segua la teoria e la pratica del pensiero unico e ‘gradito’.

In serata, intorno alle 19, il documento firmato dai 12 consiglieri comunali che fanno riferimento al parlamentare regionale, Ignazio Abbate: Piero Covato, Rita Floridia, Alessio Ruffino, Giovanni Alecci, Massimo Caruso, Lorenzo Giannone, Miriam Franzò, Leandro Giurdanella, Elena Frasca, Daniele Scapellato, Giammarco Covato, Paolo Nigro. Il senso della nota è chiaro e ipotizza un patto di non belligeranza – o qualcosa di più - tra l’amministrazione e il PD.

“Se il voto assonante in consiglio tra il gruppo che sostiene la Sindaca Monisteri ed il PD, mercoledì sera poteva essere derubricato, dai più ottimisti, a mera dialettica consiliare, letto stamattina, alla luce del comunicato nel quale la stessa Sindaca ringrazia proprio il Pd, ignorando la sua maggioranza, per averle dimostrato il suo fallimento nella vicenda Creset, ha il chiaro sapore di un accordo oramai siglato.

Una accordo suggellato in consiglio comunale dall’accettazione silente da parte dei consiglieri di sinistra delle informazioni, quelle sì fuorvianti e prive di qualsiasi spessore politico, rese dal Sindaco sul percorso di formazione della nuova Giunta; non si ricorda a memoria d’uomo un’opposizione silente di fronte ad una così grave crisi politica dell’amministrazione e della maggioranza; non si ricordano a memoria d’uomo soggetti politici che fino a pochi mesi fa si scambiavano strali dai palchi sulla pubblica piazza, oggi compattarsi esclusivamente per l’odio viscerale, e personale, nei confronti di chi, il progetto politico originario della sindaca Monisteri lo ha immaginato, costruito e accreditato con il suo ampio consenso”.

“E allora – conclude la nota dei 12 - buon lavoro alla nuova giunta, primo esperimento a Modica di accordo politico tra Pd e parte del centro destra; attendiamo la dichiarazione formale dell’accordo, e la presa d’atto che il progetto politico originario è stato cancellato per esclusiva volontà della Sindaca. Una scelta che non condividiamo e che dovrebbe avere, coerentemente, un unico sbocco possibile: le dimissioni dell’amministrazione, l’ufficializzazione della nuova alleanza e le elezioni per consentire alla città di esprimere, con l’unico metodo democraticamente possibile, il voto, il proprio parere sul più clamoroso inciucio della storia. Sarebbe però bene che la Sindaca ricordasse la storia: dopo le Idi di Marzo, tradito Cesare, regnerà Ottaviano e non Bruto. E se non l’avesse capito, Ottaviano è già pronto nella mente di qualcuno dei suoi nuovi alleati a succedergli”.

Una frattura in Consiglio comunale che sembra insanabile. Almeno, per il momento. Ma la città, in questo momento, avrebbe bisogno di condivisione per affrontare e superare problemi con i quali, in passato non si è mai confrontata.