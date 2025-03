Scandalo Asp di Trapani, Lorefice: i responsabili traggano le conseguenze

"Mentre tremila referti istologici erano bloccati nel limbo dell'ASP di Trapani, la stessa ASP ha pensato bene di spendere 14 mila euro per la propria partecipazione a un evento alle Eolie finalizzato ad attività di comunicazione.

I responsabili di questo scandalo chiariscano e rispondano professionalmente, politicamente e umanamente dell'accaduto. La domanda è semplice nella sua tragicità: perché l'ASP faceva l'aperitivo alle Eolie fregandosene di almeno 3000 malati che aspettavano di capire se poter brindare alla vita o no?

La Sicilia e la sanità non sono un palco da calcare quando e se conviene. Ancora una volta siamo qui increduli a constatare come una certa parte di politica e come certi amici di amici antepongano sempre e comunque l'immagine, i selfie e gli hashtag addirittura alla tutela di vite umane. Non ci vuole un esperto di comunicazione per capire che l'unico hashtag che in questo momento è accostabile a questa vicenda è #vergogna". Lo ha affermato in una nota il Senatore Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.