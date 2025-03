Sequestrati nel Ragusano 25 mila prodotti non sicuri

I finanzieri del Comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato, nel mese di marzo, 25.162 prodotti non sicuri (tra cui articoli carnevaleschi, accessori per capelli, bigiotteria e articoli sportivi), risultati privi delle informazioni per il consumatore. Sette i titolari di negozi tra Ragusa, Modica, Vittoria, Pozzallo e Chiaramonte Gulfi, che sono stati segnalati alla Camera di Commercio per violazione delle disposizioni contenute nel Codice del consumo.