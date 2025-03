Titolare di azienda di Termini muore schiacciato da un mezzo che guidava

Un trentenne, titolare di un'azienda, è morto a Palermo, in contrada Molara, schiacciato da un mezzo, da lui stesso guidato, che si è capovolto all'interno della ditta di lavorazione di profilati e alluminio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitaridel 118.

L'incidente è avvenuto nella zona industriale di Termini Imerese (Palermo), in contrada Molara. Lavittima è Denis Agnello, 30 anni, uno dei titolari della ditta Kowin che realizza infissi e serramenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri. In corso i rilievi e l'ispezione su lcorpo da parte del medico legale.