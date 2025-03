Auto rubate per furti con 'spaccata' a Monreale e Termini Imerese

Ladri in azione con le auto rubate usate come ariete in due esercizi commerciali nel Palermitano, a Monreale e a Termini Imerese. A Monreale è stato svaligiato un negozio di telefonia e accessori in via Benedetto D'Acquisto. Dopo avere distrutto la saracinesca e le vetrine con una Fiat Panda lanciata ad alta velocità, sono stati portati viacellulari, tablet e altri prodotti che erano esposti sugliscaffali. L'altro colpo a Termini Imerese. I ladri sono entratiin azione con una Fiat Punto e hanno sfondato le vetrate di un chiosco, sede di un bar-tabacchi, che si trova in piazza Giovanni Sansone e hanno portato via i soldi dal registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri.