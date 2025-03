Vittoria, conferenza sul tema "La forza delle scelte - Agata, Lucia e Rosalia - donne di Speranza"

“La forza delle scelte – Agata, Lucia e Rosalia, donne di Speranza”. È il titolo della conferenza ideata e organizzata dal Coro Polifonico della Parrocchia San Nicolò di Bari di Acate, diretto e accompagnato all’organo dalla maestra Aurora Muriana, in programma a Vittoria, domenica 9 marzo, alle 19, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, già dei Frati Cappuccini.

L’incontro culturale, che si inserisce nell’Anno Giubilare e in quello diocesano, è patrocinato dal Comune di Vittoria, dal Soroptimist International, dall’Associazione “Il Filo di seta”- Sportello Ascolto Donna” e dall’Ufficio per la Cultura della Diocesi di Ragusa.

Interverranno Francesca Corbino (Assessore alle Pari Opportunità), Aurora Giuliano Giordano (Presidente Soroptimist Club), Rosa Perupato (Presidente del “Filo di Seta”) e quattro relatori: Aurora Muriana (direttrice del Coro), don Salvatore Mallemi (parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena), don Salvatore Frasca (vicario parrocchiale di Acate) e Maria Teresa Schembari (sindaco di Comiso).

Dopo avere animato lo scorso 22 dicembre nella Cattedrale di Siracusa una celebrazione eucaristica in occasione della presenza delle Sacre Spoglie di Santa Lucia, il 15 febbraio scorso, sempre su input del Coro diretto da Aurora Muriana, si è tenuta un’approfondita riflessione su come sia ancora possibile, oggi, comunicare il sacro.

L’appuntamento culturale e musicale di domenica 9, il giorno dopo la Giornata internazionale della donna, sarà invece l’occasione per risaltare alcune qualità peculiari della figura femminile, a partire dall’esempio virtuoso delle tre sante più venerate in Sicilia. I lavori saranno introdotti e moderati dal docente e giornalista Emanuele Ferrera.