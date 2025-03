Liste d'attesa nella Sanità, la Regione fa accordi coi privati e stanzia soldi

Per abbattere le liste d'attesa la Regione siciliana ha messo in campo diverse iniziative anche se permangono criticità come è emerso a Trapani, dove i presidi sanitari hanno accumulato un arretrato di 3.300 referti istologici da consegnare, vicenda che ha costretto il governo Schifani a intervenire coinvolgendo a supporto le altre Asp territoriali. Secondo gli ultimi dati disponibili resi noti dalla Fondazione Gimbe, in Sicilia, nel giugno scorso, erano 30 mila le persone in attesa di ricovero e 55 mila quelle che aspettavano una visita diagnostica. Agli otto milioni stanziati lo scorso agosto, il governo della Regione ne ha aggiunti 10 conl'ultima legge di stabilità a sostegno degli accordi firmati per l'integrativo della specialistica ambulatoriale e il sistema convenzionato per i trapianti di midollo osseo e cornea e gli interventi di chirurgia oncologica. Per ridurre le liste d'attesa dei pazienti pediatrici dell'ospedale Di Cristina l'Arnas Civico di Palermo e l'Ismett hanno firmato un accordo per la presa in carico immediata da parte dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione di 92 bambini in attesa di un'operazione chirurgica alla parete addominale. Il Policlinico di Catania ha attivato un servizio attraverso il centro unico prenotazioni per gli esami di radiologia ed effettua Tac e risonanze magnetiche anche di sera, dopo le 20, e nei giorni festivi.