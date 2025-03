Modica-Milazzo, niente biglietti d'ingresso a residenti nel Messinese

La Prefettura di Ragusa vieta la vendita ai residenti nel Messinese per la gara Modica- Milazzo, Lo comunica la società modicana. "Su disposizione della Prefettura di Ragusa - afferma la nota del Modica Calcio - la vendita dei biglietti per la gara prevista Domenica 9 Marzo tra Modica e Milazzo non sarà consentita ai residenti in Provincia di Messina. Non saranno dunque disponibili biglietti per il settore ospite al botteghino il giorno della gara, così come non sarà disponibile prevendita dedicata agli ospiti. La Società Milazzo, dal canto suo, dopo la disposizione della Prefettura di Ragusa, ha invitato i tifosi mamertini a non recarsi a Modica nella giornata di domenica 9 marzo.