Due persone sono state arrestate a Rosolini dai carabinieri di Ispica per due furti con spaccate commessi a febbraio scorso in territorio ispicese. In carcere sono finiti un uomo di 30 anni ed una donna di 29. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal Gip di Siracusa. La coppia era stata già boccata dalla polizia durante un inseguiomento. Tra i colpi portati a termine, una stazione di servizio a Ispica.