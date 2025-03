Modica, Consiglio comunale spaccato anche sui "negozi a tempo" nel centro storico

“Temporary Store”: è indispensabile la concertazione preventiva con tutte le associazioni di categoria portatrici d’interessi diffusi. Prima di realizzare nel centro storico di Modica i negozi a tempo si dovrà seguire il giusto iter che prevede, tra i vari passaggi, la giusta concertazione con le associazioni di categoria". A precisarlo è, ancora una volta, il gruppo dei 12 consiglieri che fanno riferimento al parlamentare regionale ed ex sindaco, Ignazio Abbate. Nel mirino, anche in questo caso, la sindaca, Maria Monisteri. "La seduta di mercoledì sera - afferma il documento dei 12 - ha visto il Sindaco ed il suo schieramento arenarsi già al primo punto portato all’attenzione del civico consesso. Un punto, quello della creazione dei negozi a tempo, che è stato inserito forzatamente all’ordine del giorno saltando ogni normale concertazione. Ma che ha spaccato anche il gruppo che sostiene il Sindaco, visto che solo in quattro hanno votato per la sua approvazione, mentre tutti gli altri sono stati d’accordo nel rinviarlo a dopo i giusti passaggi e le normali concertazioni con chi opera in questo campo. In primis, la CNA la cui istanza - che aveva presentato formale richiesta di rinvio del punto all’ordine del giorno poiché la stessa non era stata affatto coinvolta dall’Amministrazione - era stata sposata da noi 12 consiglieri di maggioranza e soltanto dopo anche da alcuni consiglieri che supportano l’Amministrazione".

E, infine, un'altra stoccata per la sindaca: ci rammarichiamo che il Primo Cittadino abbia perso un’altra occasione per dare un segnale di distensione nei confronti di noi dodici consiglieri ribadendo, invece, di non avere alcun ripensamento in ordine alle parole di pura offesa e oltraggio rivolteci. Un Sindaco dovrebbe unire e andare oltre i personalismi e invece, con il suo atteggiamento sprezzante e superbo, rende ancora più profondo quel solco di divisione che lei stessa ha iniziato a scavare".