Papa Francesco resta stabile tra riposo, preghiera, cure e lavoro

La giornata di papa Francesco è trascorsa "tra riposo, preghiera, le terapie prescritte e la fisioterapia - sia motoria che respiratoria - un po' di lavoro".

E' quanto riferisce questa sera la Sala stampa vaticana, senza che venga emesso un nuovo bollettino medico. Questa mattina il Pontefice "è stato circa 20 minuti in cappella per un momento di preghiera. Poi ha continuato l'attività lavorativa nel corso della giornata".

'La voce flebile del Papa non è preoccupante, parlare è una fatica' - Sanità - Ansa.it

Il pneumologo: 'Sta dimostrando un alto grado di sopportazione e resistenza'

Oggi i medici, vista la perdurante stabilità del Papa, hanno deciso che, salvo fatti eccezionali, non sarà diffuso un nuovo bollettino, rinviando questa evenienza a domani. "In assenza di informazioni mediche - dicono sempre le fonti d'Oltretevere -, si può presumere che il Pontefice mantiene la sua stabilità, all'interno sempre di questo quadro complesso per il quale i medici tengono ancora riservata la prognosi".

A quanto si apprende, almeno una parte della terapia il Pontefice "la segue dalla poltrona", mentre il corso della sua giornata è anche intervallato tra riposo, preghiera e lavoro. Non si hanno notizie di altre visite da lui ricevute, e non si sa ancora in che modalità avverrà l'Angelus di domenica prossima.