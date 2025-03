Il Siracusa ad Enna con 340 tifosi al seguito: gli sportivi chiedono alla squadra una prestazione da capolista

Ultimo turno in Serie D prima della sosta di metà marzo per lasciare spazio alla partecipazione della Rappresentativa alla Viareggio Cup.

Nell'ultimo turno le prime 4 hanno vinto tutte e dunque non è cambiato nulla. Il Siracusa doveva ripartire e l'ha fatto dopo il ko di Acireale, ma adesso si ritrova ad andare a far visita all'Enna che nel frattempo ne ha approfittato nei giorni scorsi per cambiare l'allenatore, visto che Giuseppe Pagana si è dimesso dopo la terza sconfitta nelle ultime 4 giornate (l'Enna non vince da inizio dicembre: 12 partite, 8 punti), con Francesco Passiatore chiamato a invertire la rotta. Per il big - match la società ha indetto la giornata gialloverde. Vuol dire che al 'Gaeta' bisognerà pagare il biglietto per assistere a Enna - Siracusa. Gli azzurri avrenno 340 tifosi al seguito, tanti quanti sono stati i biglietti mesi. disposizzione dalla società ospitante. Sono tati tutti venduti. Nel Siracusa rientra il bomber Mimmo Maggio che ha scontato una giornata di squalifica, ma i tifosi chiedono alla squadra una prestazione da capolista.

La Reggina in casa dell'Akragas (che prova almeno a finire la stagione: Sergio Di Benedetto è il nuovo amministratore delegato) insegue la quarta vittoria consecutiva per continuare a mettere pressione alla capolista, mentre la Scafatese contro la Nissa insegue la quinta vittoria filata. È tornato a sorridere anche il Sambiase, a -8 dalla vetta e atteso dalla trasferta di Igea, dove la Nuova Virtus reduce da due ko. La risalita dell'Acireale (6 punti nelle ultime 4 gare, senza ko) passa per la gara casalinga con il Licata, match clou nelle zone basse.