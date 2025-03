Ragusa. "Eschilo, Prometeo, coronavirus" - Evento culturale al Centro studi Rossitto

Venerdì 14 marzo (alle ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), sarà presentato il libro dello scrittore e giornalista Salvatore Parlagreco dal titolo, “Eschilo, l’enigma dell’aquila assassina” (Kronomedia Edit., 2023, pp. 170). L’incontro sarà aperto da Giorgio Chessari (presidente del Centro studi Rossitto). La presentazione è affidata alle cure di Salvatore Parlagreco (critico d’arte). Concluderà l’autore, giornalista, romanziere, saggista, sceneggiatore. La serata sarà tratteggiata dalla proiezione di un docufilm su “La conoscenza: dal Prometeo al coronavirus” di Pippo Antoci e montaggio di Davide Criscione.

Nel libro l’autore s’interroga sulla fine di Eschilo (Eleusi, 525 a.C. – Gela, 456 a.C.) affidata alla bizzarra diceria che sia stato colpito da una tartaruga lanciata da un’aquila. Nonostante le fonti primarie siano scarne e possano aver subito l'effetto distorcente di schemi narrativi rigidamente codificati in chiave mitologica, l’aneddoto è diventato una sorta di “leggenda storica” che è riuscita ad attraversare indenne ben 26 secoli di storia.

Nel docufilm di Pippo Antoci, girato a settembre del 2020, in collaborazione con l’Associazione artistico culturale “Mondo di Luci”, si cerca di mettere in risalto - attraverso il dramma greco e alcune riflessioni storiche correlate anche alla pandemia da coronavirus - la conoscenza al servizio dell’uomo.