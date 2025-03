Volley Modica a Gioia del Colle: ultima gara di regolar season

Ultima trasferta di regolar season per l'a Volley Modica che domenica pomeriggio alle 18 sarà di scena al “PalaCapurso” di Gioia del Colle, ospite della Joy Volley. Si tratta di un test interessante tra due squadre che hanno già conquistato in anticipo l'accesso ai play off e che si affronteranno a viso aperto per conoscere la posizione finale in classifica e di conseguenza l'avversario da incontrare negli spareggi promozione.

“Il nostro primo obiettivo – spiega coach Manuel Benassi (nella foto) – è di mantenere il nostro livello di gioco e domenica contro Gioia del Colle non sarà semplice. Loro,infatti, sono sicuramente una delle formazioni costruite per il salto di serie, ma per noi sarà una trasferta dove dovremo cercare il giusto equilibrio nella nostra economia di gioco, ma anche per dare un pò di spazio a chi magari finora ha giocato un po' di meno".