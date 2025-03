Viola divieto di avvicinamento, arrestato a Letojanni

A Letojanni, nel Messinese, i carabinieri hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, disposta dal gip di Messina, nel novembre 2024, a seguito di reiterate denunce per maltrattamenti, con accuse di minacce e aggressioni nei confronti del coniuge. L'arresto è stato operato in flagranza differita, dopo che la vittima aveva denunciato ai militari della locale stazione di essere stata avvicinata dal marito, nonostante fosse sottoposto al divieto disposto dal giudice. Grazie anche all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, gli investigatori dell'Arma hanno accertato che la notte del 4 marzo scorso, l'uomo in sella a uno scooter si è avvicinato alla vittima che si trovava in auto nei pressi della propria abitazione. Per l'uomo sono così scattate le manette.