Vittoria, assessore Nicastro: lavori ok al lungomare Lantera

Procedono alacremente i lavori per la realizzazione del secondo stralcio del lungomare Lanterna a Scoglitti. Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, dopo avere effettuato un sopralluogo che gli ha consentito di appurare come siano stati già attuati i lavori per la pavimentazione oltre a quelli che contemplano la gittata dei magroni di cemento. “Un’azione – sottolinea l’assessore Nicastro – che completa questa parte dell’intervento riferita a un progetto che si sta realizzando con i fondi a valere sul Pnrr. Il secondo stralcio sarà ultimato con lavori che andranno a raggiungere la via Bassanese e si sta procedendo per accelerare la tempistica in modo tale che il completamento e la consegna dell’opera possa registrarsi già nelle prossime settimane. In ogni caso, continuiamo a vigilare. Questo progetto non farà altro che migliorare la vivibilità di Scoglitti, dando una migliore immagine della borgata ai visitatori e ai turisti. Daremo un chiaro segnale, dimostrando che Scoglitti non è seconda a nessuna delle località marittime del nostro territorio e del Sud est siciliano".